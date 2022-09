Wat is er eigenlijk vals aan de valse wolfspin?

De BoswachterAfgelopen weekend konden de medelanders weer meedoen aan de jaarlijkse spinnentelling. Deze spinnentelling wordt elk jaar in september gehouden en dit jaar was dat al voor de tiende keer.

Aan de vooravond van deze jaarlijkse spinnentelling was er nogal wat negatief nieuws rond spinnen. Je kunt wel zeggen dat er een valse start was. Dit omdat één spin nogal negatief in het nieuws kwam, namelijk de valse wolfspin. Als boswachter ben je het woord vals bij onder andere plantennamen al eerder tegengekomen en weet je dat het woord daar betekent ‘niet echt’, bijvoorbeeld valse salie.

Quote Dat kreng moet aangepakt worden Frans Kapteijns

Twee betekenissen

Bij veel mensen is niet bekend dat het woord vals twee betekenissen heeft. Het ene vals is dus het andere vals niet. Als je internet raadpleegt en kijkt op de site Mijnwoordenboek, dan vind je daar 22 betekenissen, zoals achterbaks, boosaardig, boosaardig instinct, gemeen, geniepig en gevaarlijk.

Volledig scherm De wolfspin © Frans Kapteijns

Tja en als je die woorden ziet en de woorden valse wolfspin leest, dan weet je genoeg. Dat kreng moet aangepakt worden.

Oh ja wat ik helemaal raar vind, is dat het woord ‘blind’ in dat rijtje van 22 staat. Raar maar waar, blind is vals! Daarnaast mis ik daar één betekenis en dat is ‘niet echt’.

Quote Gelukkig heeft het valse bericht over de valse wolfspin niet veel invloed gehad op de spinnentel­lers Frans Kapteijns

Niet echte wolfspin

Maar er is meer. In de twaalfde eeuw heeft vermoedelijk Heinric van Veldeke, de oudste bij naam bekende Nederlandse schrijver, de naam ‘vals’ geïntroduceerd. Oorspronkelijk is het een Latijns woord, namelijk falsus en dat betekent onder andere onwaar, niet echt. In het geval van de valse wolfspin moet je dus lezen de niet echte wolfspin, want er is ook een echte wolfspin.

Gelukkig heeft het valse bericht over de valse wolfspin niet veel invloed gehad op de spinnentellers. In 2021 waren er totaal 208 deelnemers en de voorlopige stand (men kon tot maandag 12.00 uur inleveren) van 2022 is dat er al 238 tellers hebben deelgenomen.