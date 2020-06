‘Wat is er in haar laatste minuten gebeurd?' Ouders vermoorde Megan (15) doen oproep om 112-gesprek vrij te geven

Mannen en jongen verdacht van mishande­ling na discussie over bananen­schil in Breda

16:51 BREDA - Twee mannen (allebei 19) uit Breda en een jongen (16) uit Zegge zijn zaterdagavond aangehouden voor openlijke geweldpleging in de wijk Brabantpark in Breda. Ze zouden een 55-jarige man en diens 52-jarige vriendin mishandeld hebben na een discussie over een bananenschil die door een van de jongens uit de auto zou zijn gegooid.