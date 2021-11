‘We gaan nooit meer op slot’, zeggen verpleeghuizen ondanks toenemend aantal coronabesmettingen

Megamaan met doorsnede van 7 meter hangt binnenkort in de Bredase Grote Kerk

BREDA - Niet de zon, maar de maan staat nu eens centraal. Naast het kunstwerk Museum of the Moon is er van 11 december tot en met 9 januari in de Grote Kerk van Breda een uitgebreid programma samengesteld rond dit inspirerende hemellichaam.

