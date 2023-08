Weekend! 5 x fijne plekken voor een vrijmibo in Breda

Drukke ochtend op de weg door gesloten Heinenoord­tun­nel, flinke file tussen Breda en Dordrecht opgelost

BREDA - Het is drukker op de weg dan anders vanwege de gesloten Heinenoordtunnel. Zo ook in West-Brabant. Tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Breda (A16) stond in zuidelijke richting een file die rond 8.40 uur zorgt voor meer dan twintig minuten vertraging. Inmiddels is het weer rustiger.