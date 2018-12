Wéér aanhouding vanwege rellen na NAC-Willem II, teller staat nu op 22

Video Overvaller (59) buurtcafé in Breda had vuurwapen op zak en bedreigde achtervol­gen­de eigenares ermee

10:22 BREDA - De man die donderdag werd aangehouden in Breda nadat hij een café had overvallen en op de vlucht sloeg, had een vuurwapen op zak. Daarmee zou hij de eigenaresse van het café waar hij de overval had gepleegd, hebben bedreigd. Hij werd in een ander café aangehouden.