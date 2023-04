Weer raak op truckersparking Terheijden: ‘5600 liter diesel gestolen’

TERHEIJDEN - Moedeloos wordt transportondernemer Erik Bezems ervan. Op de truckersparking aan de Zeggelaan in Terheijden hebben dieven dit weekend weer toegeslagen. Uit zeven van de negen geparkeerde vrachtwagens is volgens hem in nacht van zaterdag op zondag alle diesel gestolen.