Weinig vervangers voor huishoudelijke hulp in vakantietijd

BREDA - De Bredase SP vindt het zorgelijk dat er te weinig vervangers zijn voor de huishoudelijke hulp in de vakantiemaanden. ,,Een keer schoonmaken in drie weken is zeer onwenselijk.”

Sommige aanbieders van huishoudelijke hulp kunnen in de vakantiemaanden niet voor een volledige vakantievervanging zorgen. Volgens de Bredase fractie van de SP loopt het bij sommige aanbieders zelfs terug tot de helft van de normale sterkte. Inge Verdaasdonk heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

Schaarste

Volgens het college van B en W is het in de zomer lastiger om aan vervangers te komen. ,,Helaas is door de grote krapte op de arbeidsmarkt niet bij iedereen volledige vervanging mogelijk in de vakantieperiode. Er kan inderdaad sprake zijn van slechts gedeeltelijke vervanging, om op die manier de schaarste te verdelen en toch zoveel mogelijk cliënten in deze periode te kunnen helpen", zo antwoorden B en W.

Quote Er wordt gecheckt of de cliënt vervanging wenst tijdens de vakantie van de vaste hulp. Niet iedereen wil een andere hulp College van B en W Breda

Het college laat ook weten dat er ‘al jaren een aangepaste dienstverlening in de zomerperiode is’. ,,Alle aanbieders hebben hun cliënten geïnformeerd via een brief of telefonisch. Zo wordt gecheckt of de cliënt vervanging wenst tijdens de vakantie van de vaste hulp. Niet iedereen wil een andere hulp. Sommige cliënten zijn zelf op vakantie. Vervanging kan plaatsvinden door vakantiehulpen of andere vaste hulpen die tijdelijk extra beschikbaar zijn.”

Quote Wij vinden dit een zeer onwenselij­ke situatie en gezien de zeer belangrij­ke signaleren­de functie die huishoude­lij­ke hulpen hebben, een onveilig idee Inge Verdaasdonk, Fractievoorzitter SP Breda

Eigen netwerk

Gedeeltelijke vervanging kan volgens het college bestaan uit ‘een week overslaan, of minder activiteiten per week, waarbij de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden’. ,,Of waar mogelijk wordt beroep gedaan op tijdelijke ondersteuning vanuit het eigen netwerk. Als volledige vervanging niet mogelijk is, krijgt de vaste hulp de mogelijkheid om extra ondersteuning te bieden voorafgaand aan of na afloop van de vakantie.”

Verdaasdonk neemt daar geen genoegen mee. ,,In eerdere jaren kwamen de hulpen een keer in de twee weken. Deze zomer wordt dat opgerekt naar eens per 3 weken door enkele aanbieders. Daarnaast wordt ook het aantal uren nog gekort. Wij vinden dit een zeer onwenselijke situatie, en zeker gezien ook de zeer belangrijke signalerende functie die huishoudelijke hulpen hebben, een onveilig idee. Er gaan nu hulpbehoevende mensen in Breda weken niet gezien worden terwijl huishoudelijke hulpen wel instructies krijgen waarop te letten met extreme hitte.”

Bredanaars die vrezen dat er onveilige situaties ontstaan door het wegvallen van hulp in de vakantiemaanden kunnen zich melden bij de aanbieder of bij de betrokken Wmo-klantmanager. Ook kunnen inwoners signalen aangeven bij de gemeente.