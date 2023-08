Welk clubrecord heeft NAC recentelijk gehaald en negen andere vragen om trots op te zijn

COLUMN Wat als je online vrienden extreem worden?

Ik opende van de week mijn Facebook-pagina en stuitte op een filmpje van een mijnheer die orakelt over complotten. Zucht. Het was niet de eerste keer, dat ik in mijn tijdlijn getrakteerd word op dit soort statements. En met de verkiezingen op komst, zal het alleen maar erger worden.