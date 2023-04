Welke Tourwinnaar fietst mee met de Jan Janssen Classic en welk dier in de Biesbosch heeft eieren geroofd?

Scholen spelen in op populari­teit schaken onder jongeren: ‘Spel is goed voor de hersenen’

BREDA/OOSTERHOUT/DONGEN - Leerlingen die stiekem schaken in de klas, het is een beeld dat scholen vaker zien. De denksport is de laatste tijd enorm populair onder jongeren. Docenten spelen daar maar wat graag op in: ,,Het lijkt wel een verslaving.”