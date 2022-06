‘Wereldgitarist’ Moust verkiest intimiteit van eigen huiskamer

Zondagmiddag. In een rijtjeshuis in de Nachtegaalstraat in de Belcrum vullen rond de 25 bezoekers de huiskamer van Mireille en Eddy Moust. In de echt én in de muziek verbonden. Het componistenduo speelt alleen eigen nummers die ze de afgelopen jaren samen schreven. Zij zingt met een krachtige, volle en warme stem, hij omlijst haar zang met al even krachtig en vol gitaarspel. Geen plectrum, maar stevige nagels aan zijn rechterhand. Zoals de flamencogitaristen die hem inspireren.