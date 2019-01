Werkgevers in gele hesjes, in strijd tegen de kloof

Breda zoekt oplossing voor stilgeleg­de bouw Turkse moskee

7:30 BREDA - De gemeente Breda worstelt met een uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de bouw van een Turkse moskee in Breda-Noord. De rechter oordeelde op 16 december 2018 dat de gemeente in gebreke is gebleven bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De bouw ligt sindsdien stil. B en W kijken nu naar mogelijkheden eruit te komen, met extern juridisch advies.