Werkgevers willen speciale tol voor snelwegen Brabant

update Flatsprin­gen­de verdachten liquidatie Breda blijven vastzitten, ‘debacle’ bij vervoer naar rechtbank

15:41 BREDA – De twee verdachten van de koelbloedige moord op Soufian Z., precies een jaar geleden aan de Roeselarestraat in Breda-noord, blijven in voorarrest. De rechter heeft het verzoek van hun advocaten om de twee in afwachting van verder onderzoek, voorlopig op borgtocht vrij te laten, afgewezen.