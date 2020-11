Wie was het vermoorde meisje van Teteringen? ‘Ik heb maar één wens, dat dit misdrijf na 30 jaar wordt opgelost’

Cafébaas Jaap draaide in 2019 geen omzet en krijgt daarom nu geen steun: ‘Alsof we niet bestaan’

7 november BREDA - Horecaondernemers die pas dit jaar zijn begonnen komen niet in aanmerking voor financiële steun. Dat komt omdat ze geen omzetcijfers over 2019 kunnen laten zien. Hierdoor komen ze ernstig in de problemen. ,,Het lijkt wel alsof we niet bestaan.’’