Wielrenner gewond door ongeluk met auto op de grens bij Baarle-Nassau

Man met drugs per toeval opgepakt in Breda

11:06 BREDA - Een 31-jarige man uit Breda is vrijdagmiddag rond 12.00 uur aangehouden in de Haagse Beemden , omdat hij ongeveer zeventig gram cocaïne bij zich had. In de tas van de verdachte zat nog een geldbedrag van 3700 euro, nog 6 ponypacks met cocaïne en een kleine hoeveelheid hennep.