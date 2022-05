Wies van Dongen overleden, was de oudste nog levende Nederlandse Tourrenner

NECROLOGIEBREDA - Op 90-jarige leeftijd is woensdag Wies van Dongen sr., de oudste nog levende Nederlandse Tourrenner overleden. De Bredanaar nam deel aan de Ronde van Frankrijk in 1955 en 1956.

Van Dongen had naar eigen zeggen beter amateurrenner kunnen blijven, daarmee verdiende hij meer geld, dan met het knechtenbestaan. Bij de amateurs won hij in 1954 het Nederlands kampioenschap en de toen belangrijke klassiekers Ronde van het IJsselmeer en Tiel-Amsterdam. Hij viel op bij plaatsgenoot en ploegleider Kees Pellenaars die hem een contract aanbood voor de Locomotief-ploeg.

Van Dongen mocht in 1955 meteen mee naar de Tour. In de eerste etappe A moest hij wachten op kopman Jan Nolten en verloor hij kostbare tijd, want het tweede deel van die etappe, een ploegentijdrit, werd door de Nederlandse ploeg gewonnen. Het was zijn enige grote profzege. Meer dan de kermiskoers van Sint Lenaarts staat er niet op zijn erelijst bij de profs.

Turbulente aanloop tweede Tour

De tweede Ronde van Frankrijk van Wies van Dongen kende een turbulente aanloop. Pellenaars verkoos hem boven Wim van Est en dat zette kwaad bloed bij veel inwoners van Sint Willebrord. Die kwamen bij de ploegleider thuis verhaal halen. Pellenaars had daar lucht van gekregen en was niet bang voor de heetgebakerde Willebrorders en maakte snel een bord met de tekst Hier is ‘t. De woning heeft daarna die naam gekregen. Van Dongen mocht naar die Tour, maar stapte af vanwege het overlijden van zijn vader.

Na twee jaar als profrenner trouwde hij in 1957, opende in België een café en zag zijn carrière achteruitgaan. Enkel voor een weddenschap nam hij nog deel aan wedstrijden. Het bestaan als kastelein beviel hem en terug in Breda opende Van Dongen een café aan de Haagdijk. Het café droeg zijn naam, tot het halverwege de jaren zestig volledig afbrandde. Het werd later door hem heropend als café Flamingo.

De wielersport heeft hij nooit vaarwel gezegd. Een grote liefde had hij voor de Acht van Chaam, die hij als amateurrenner ook heeft gewonnen. Tot en met de laatste editie was hij er aanwezig. Hij volgde de prestatie van zijn zoon Wies van Dongen jr. op de voet, toen die in zijn voetsporen stapte als beroepsrenner, in de jaren tachtig.

Wies van Dongen werd 90 jaar, maandag wordt afscheid van hem genomen.