Wijkagent Lars uit Breda doet mee aan Married at First Sight

In het populaire RTL-programma Married at First Sight worden twee kandidaten aan elkaar gekoppeld door experts op basis van karakter en persoonlijke eigenschappen. De stellen ontmoeten elkaar pas voor het eerst op hun eigen bruiloft, waar ze mogen kiezen of ze trouwen of niet. Valt het ja-woord, dan gaan ze op huwelijksreis en wonen ze daarna voor enkele weken samen. In de laatste aflevering beslissen de koppels of ze getrouwd willen blijven of dat ze willen scheiden.