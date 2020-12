Wilde achtervolging met snelheden tot 200 km/u eindigt op A27 bij Sint Annabosch, duo botste bij Hank tegen auto

BAVEL - Bij de achtervolging die zaterdagavond begon in Amsterdam Oost en eindigde in Bavel, is rond 21.35 uur op de A27 een 22-jarige Marokkaanse chauffeur aangehouden. Hij reed in een auto met Frans kenteken en wordt naast het negeren van een stopteken en zeer gevaarlijk rijgedrag ook verdacht van het doorrijden na een aanrijding.