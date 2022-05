Wist Yasin dat hij met vals geld betaalde op de kermis in Breda? ‘Ik vind het een rotstreek’

Een Vrijheids­boom die niet boven het maaiveld uitsteekt: wat heeft Breda met ‘platte’ monumenten?

BREDA - Weer krijgt Breda een kunstwerk dat niet boven het maaiveld uitsteekt: de Vrijheidsboom van Jennifer Tee in het Valkenberg. Het is niet het eerste ‘platte’ monument dat in de stad komt te liggen. Vergelijkbaar is het kunstwerk Pamięc, dat in 2019 op de hoek van Claudius Prinsenlaan en Wilhelminasingel is onthuld. Is er een groeiende behoefte om kunst onzichtbaar te maken?

