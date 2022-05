Woedende Bredase schilder hangt anti-Poetindoek op: ‘Soms moet je je nek uitsteken’

Schilder Rob Vlemmix (57) uit Breda is zo kwaad over de Russische inval in Oekraïne dat hij vier weken geleden een spandoek aan het vroegere winkelcentrum de Lunet heeft gehangen. Vlemmix: ,,Ik heb het puur uit woede, onmacht en frustratie gedaan. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen ben ik tot vier uur 's nachts opgebleven. Ik kon er niet van slapen. Het is toch niet meer van deze tijd om onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te bombarderen en te beschieten? Alsof er al niet genoeg problemen op de wereld zijn.”