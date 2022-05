WonenBreburg steekt 190 miljoen in Bredase huurhuizen voor verduurzaming

Nepbankme­de­wer­ker wil bankpas Bredanaar (66) ophalen bij woning en wordt aangehou­den

BREDA - Een 21-jarige Rotterdammer is dinsdagmiddag bij een woning in de Bredase wijk Tuinzigt aangehouden. De man deed zich voor als een medewerker van de Rabobank en kwam de bankpas van de bewoner, een 66-jarige man, ophalen. Aan de deur vertelde de oplichter de man dat er gefraudeerd zou zijn met zijn bankpas. De Bredanaar trapte daar niet in en belde de politie.

18 mei