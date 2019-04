Woningen in Breda duurder dan in Tilburg en Eindhoven

BREDA - De gemiddelde vierkante meterprijs voor een woning ligt in Breda hoger dan Rotterdam, Tilburg of Eindhoven. Dat blijkt uit onderzoek van Altum AI, een leverancier van vastgoeddata, naar huizenprijzen in de tien grootste gemeenten van Nederland.

Breda is qua inwoners de negende stad van Nederland. Wat betreft huizenprijzen staat Breda echter vierde met een gemiddelde vierkante meterprijs van 2750 euro. Op één staat Amsterdam (ruim 6000 euro per m2), gevolgd door Utrecht (3700 euro) en Den Haag (3000 euro). De prijzen per m2 liggen in Eindhoven en Tilburg zo'n 500 euro lager.

Niet verbaasd

Pieter Ahsman van Van der Sande Makelaars in Breda, dat zelf ook voortdurend onderzoek laat doen, is niet verbaasd over de hoge positie van Breda. Hij plaatst er wel kanttekeningen bij. “Het gaat om gemiddelden. Rotterdam heeft bijvoorbeeld relatief veel naoorlogse stapelbouw, die kwalitatief minder goed is. Dat haalt de gemiddelde prijs wel naar beneden.”

Gezien de ligging - dicht bij de Randstad - is het volgens Ahsman ook verklaarbaar dat de prijzen in Breda hoger zijn dan in Brabantse steden als Eindhoven en Tilburg. Maar hij wijst er ook op dat alleen naar de top-tien steden is gekeken. “Ik kan me bijvoorbeeld goed voorstellen dat in Den Bosch de prijzen zeker zo hoog zijn.”

Prijzen stijgen

In het laatste rapport over de woningmarkt constateerde Van der Sande zelf ook al dat in Breda de vierkante meterprijs op gemiddeld 2750 euro lag in het vierde kwartaal van 2018. Dat was 6 procent hoger dan een jaar eerder. Voor dit jaar wordt verwacht dat het prijsniveau van 2018 ‘ruimschoots overtroffen wordt’. “Dat heeft er ook mee te maken dat meerdere nieuwbouwprojecten gerealiseerd worden. Daarvan zijn de prijzen over het algemeen hoger,” aldus Ahsman.

Rotterdammers

In het rapport schreef Van der Sande dat Rotterdamse huishoudens de woningmarkt in Breda steeds beter weten te vinden (ondanks de gemiddeld hogere prijzen). Dat merkte collega-makelaar Van de Water bijvoorbeeld bij de verkoop van appartementencomplex Breda Vooruit bij het station. “Daar zijn mensen uit Rotterdam of omgeving komen wonen die vervolgens wél in Rotterdam zijn blijven werken. Dat kan prima want je bent er met de trein heel snel,” zegt Pieter Jacobs van Van de Water.