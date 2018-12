Worstenbroodje van de toekomst: ‘Het is meer dan een alternatief worstje in deeg rollen’

Kipgehakt

De jury beoordeelde 24 inzendingen op smaak, duurzaamheid, creativiteit en innovatie. Er mochten er 14 hun broodje presenteren, met vijf finalisten als resultaat. "Met alle respect; het 'worstenbroodje van de toekomst' is meer dan een alternatief worstje in deeg", zegt Geerts. "Er moet echt over zijn nagedacht. Wat ons erg aansprak achter het broodje van Suzanne, is dat de filosofie van het bedrijf waar ze werkt, erin terugkomt. Dat gaat over een bepaalde verantwoordelijkheid naar je medewerkers, waardoor ze gezonder eten. En ook productiever zijn dan wanneer ze voor de lunch een 'vette hap' gaan halen. Dan zitten ze een groot deel van de middag naar hun scherm te staren." Van der Poll: "Wij maken dagelijks voor zo'n 180 mensen een lunch met alleen maar verse producten. Iedere dag is het aanbod weer anders. Of dit broodje op het menu komt? Zeker, maar niet altijd hoor. Variatie is het uitgangspunt. Maar het kan ook prima op de vrijdagmiddagborrel."