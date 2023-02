Zee van witte pakken in entree Amphia Ziekenhuis: ‘Medewerkers zitten bij de pakken neer’

Liefde gaat inderdaad door de maag: West-Brabantse restau­rants hebben het druk met Valentijns­dag

ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR/DINTELOORD - Valentijnsdag is dé uitgelezen kans voor een romantisch diner bij kaarslicht met je geliefde. En dat gebeurt ook volop, zien West-Brabantse restauranthouders. ,,Normaal zijn we dinsdag gesloten, maar hier openen we zeker onze deuren voor.”