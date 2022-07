Zelfs de verkeersregelaar weet geen raad met chaos in centrum Breda: ‘Ik hoop dat ze op tijd remmen’

Snelheid gaat omlaag in centrum Breda: ‘Minder hinder van ‘asorijders’ en verkeers­huf­ters’

BREDA - In de strijd tegen verkeershufters gaat Breda in het centrum ‘de snelheid uit het verkeer halen'. Dat gebeurt onder meer door straten opnieuw in te richten. Meer straten worden 30-kilometerzones.

