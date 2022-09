Zes beveiligers verdacht van dood Poolse man (37) die werd verwijderd van Breda Barst: ‘Het is heel triest wat er is gebeurd’

Warmtebe­drijf Ennatuur­lijk haalt kennis binnen met overname aardwarmte­spe­ci­a­list

BREDA - Warmtebedrijf Ennatuurlijk heeft de in aardwarmte gespecialiseerde onderneming ECW Geoholding overgenomen. Ennatuurlijk doet onderzoek in Breda, Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Geertruidenberg naar de aanwezigheid van warm water in aardlagen.

