Zes maanden cel en flinke schadevergoeding geëist tegen oud-voetballer Henk Vos

Strijd tegen autobran­den in Breda krijgt iets wanhopigs: daders zijn bijna niet te pakken

20 november BREDA - Dit jaar zijn in Breda achttien auto’s het doelwit van brandstichters geworden. Onderzoek naar de daders heeft niets opgeleverd: er is niemand gearresteerd. Er is dan ook niet veel tegen deze vorm van criminaliteit te doen, verzuchten burgemeester en wethouders: ,,De pakkans is klein.’’