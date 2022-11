Zeven jaar na geruchtmakende ontvoering van Gino en Rien in Breda staan drie verdachten nu voor de rechter

198.429 tegels eruit, groen erin: Breda wint NK Tegelwip­pen

Er zijn dit jaar bijna tweehonderdduizend tegels in Breda ingeruild voor groen. Daarmee wint de stad het NK Tegelwippen in de categorie Grote Gemeenten, vlak voor Dordrecht en Arnhem. ,,Dit is nog maar het begin.”

8 november