Zieke ouderen krijgen onvoldoende zorg in vakantieperiode: ‘Drie weken de was laten liggen, dat kan niet’

Moluks restaurant in Breda moet om zeven uur ’s avonds al dicht: ‘Wat een droefenis’

BREDA - ,,Het is zuur, maar het is niet anders.’’ Chesron Nanuru, eigenaar van Senang Makan, het enige Molukse restaurant in Breda, mag niet meer open na zeven uur ’s avonds. Langer open blijven mag namelijk niet van het bestemmingsplan.

23 juli