Ziekenhuisbestuurder Ingrid Wolf draagt Aithra Award op aan alle vrouwen in de zorg

Geen grote drukte op eerste editie Midzomer­fair Drimmelen

DRIMMELEN - Francesco, Linda, Elisabeth (3) en Tristan (7 maanden) kijken bij de speelgoedkraam op de Midzomer Fair of er nog leuke spelletjes te vinden zijn. Het gezin uit Zeist is op familiebezoek in Drimmelen en vermaakt zich op de braderie op het evenementenplein aan de Nieuwe Jachthaven.

26 juni