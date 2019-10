Ziekenhuizen afwachtend over landelijke staking van 20 november

De woordvoerder zegt nog niet de indruk te hebben dat ziekenhuizen vooruitlopend op de acties nu al allerlei afspraken aan het verplaatsen zijn. ,,Het is een boel gedoe. Om een voorbeeld te geven, het Franciscus ziekenhuis (ziekenhuis in de regio Rotterdam, red.) heeft laatst tijdens de acties 3.300 patiënten af moeten bellen en 90 operaties uit moeten stellen. Zo'n organisatie is natuurlijk gigantisch. Al die patiënten moet je kunnen bereiken. Dat creëert ook veel onrust.”

Actiecomité

Het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis zegt ‘in nauw contact’ te staan met het actiecomité van het ziekenhuis en met hen te bespreken hoe de acties eruit gaan zien. ‘Waar van toepassing zullen wij patiënten natuurlijk tijdig informeren over de gevolgen van de acties voor hun eventuele afspraken en behandelingen op die dag’, aldus een woordvoerder in een schriftelijke reactie.

Het Amphia Ziekenhuis in Breda laat bij monde van zijn woordvoerder eveneens weten nog geen concrete maatregelen te hebben genomen. Hoewel de FNV gisteren liet weten dat het Amphia Ziekenhuis aan de staking deelneemt, is dit volgens de woordvoerder nog niet bekend. ‘Vanuit het actiecomité van het ziekenhuis vindt op dit moment een inventarisatie plaats over de stakingsbereidheid van medewerkers’, aldus de Amphia-woordvoerder.

,,We doen wel mee", weet Arjan van den Broek, voorzitter van het actiecomité van het Amphia Ziekenhuis, te melden. ,,Nog massaler dan vorige keer. Er doen meer dan veertig afdelingen mee, vier keer zoveel afdelingen mee als de vorige keer.”

Quote We moeten weten welke afdelingen het zijn, zodat we weten wat we tegen patiënten moeten zeggen. Hetty Vogel, woordvoerder Máxima Medisch Centrum

Omvang

Het management van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven heeft nog geen formeel bericht gehad van het actiecomité. ,,En dat hebben we wel nodig om de omvang van de staking te kunnen bepalen", zegt woordvoerder Hetty Vogel. ,,We moeten weten welke afdelingen het zijn, zodat we weten wat we tegen patiënten moeten zeggen.” Wanneer een dergelijk formeel bericht komt, weet Vogel niet. ,,Maar het moet wel een redelijke tijd van tevoren worden gemeld, zodat we tijdig voldoende maatregelen kunnen treffen.”

Het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gaf maandag aan evenmin een formele mededeling van het actiecomité gekregen te hebben over de landelijke staking. ,,We hebben meer dan 6.000 werknemers dus dan moeten we veel gaan regelen”, aldus ETZ-woordvoerder Wim Pleunis.

Zondagsdienst

Als de acties op 20 november doorgaan betekent het dat de deelnemende ziekenhuizen die dag een zondagsdienst draaien. Alleen spoedeisende patiënten worden dan geholpen, en kankerbehandelingen en operaties bij kinderen gaan ook door.

