Zo beleefde brandweerman Rick (28) de jaarwisseling in Breda: ‘De leuke reacties blijven het meest hangen’

‘Spelletjes-gek­ke’ Maartje sleept haar facebook­vrien­den door de lockdown

30 december BREDA - Er valt niets te winnen, maar wel veel te lachen. En dat werkt, want al bijna 120 dagen tijdens de lockdown - zowel in het voor- als het najaar - speelt Maartje Withagen uit Breda taalspelletjes met haar facebookvrienden. ,,Het is bizar te merken dat sommige volgers er dagelijks voor gaan klaarzitten.”