Zo moeilijk is het om prins carnaval te worden: 'ik ken jou niet, dus je wordt het niet’

Het weekend van 8 november staat rood omcirkeld in de agenda’s. Mijn vrienden zijn in de veronderstelling dat ik dan met hen het nachtleven induik in Madrid. Het loopt iets anders. In werkelijkheid word ik die avond namelijk ingewijd als de nieuwe leutvorst van Etten. Een moment waar ik dan al zeven maanden lang in het diepste geheim naar toewerk.