Zo'n 90 deelnemers zitten al vanaf 06:00 uur op het terras voor het WK Terraszitten in Breda: lol om een absurde situatie

Psychia­trisch onderzoek moet inzicht geven in verdachte van gasexplo­sie Breda

18 mei BREDA - Ook een psychiater moet rapporteren over de 39-jarige Bredanaar die gasflessen zou hebben laten ontploffen in een schuurtje achter zijn woning in Breda. De geplande strafzaak tegen hem is opnieuw uitgesteld.