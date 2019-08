Zo strijdt waterschap Brabantse Delta met nieuwe techniek tegen drugsafvallozingen in het riool

Een nieuw ontwikkelde sensor in de zuivering moet veel meer stoffen kunnen detecteren dan nu het geval is. Bij welke rioolwaterzuivering die proef gaat lopen is nog niet beslist. Momenteel meet het waterschap alleen de zuurgraad van het water. Bij sterke afwijkingen wordt de omgevingsdienst ingeschakeld om uit te zoeken wat er loos is of beter gezegd wat er geloosd is. Steeds vaker wordt drugsafval gedumpt in het riool. Omdat vooralsnog alleen de zuurgraad wordt gemeten, bestaat het vermoeden dat drugsafval de zuivering nog wel eens passeert. Zeker nu, volgens de politie, drugscriminelen het afval mengen met basen om de zuurgraad op peil te houden.