‘Zoals het er nu uitziet, heb ik een goed gevoel bij NAC’

indebuurt.nl Waarom was carnaval vroeger verboden in Breda?

Je tikt op vrijdag zorgeloos je eerste biertjes achterover en als je het tot dinsdag volhoudt, zie je hoe Kiske en Mieske verband worden. We kunnen het ons niet meer voorstellen, maar vroeger was dit niet vanzelfsprekend. Wist je dat het vieren van carnaval in Breda een tijd verboden was?