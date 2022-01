Zoekactie naar vermist Belgisch kind (4) en oppas (34) in Sprang-Capelle beëindigd, tweetal niet aangetroffen

update Automobi­list die tijd spoorloos was na botsing aangehou­den in Galder, belt aan bij huizen en weigert blaastest

GALDER - Op de Ballemanseweg in Galder is woensdagavond rond 21.55 uur een bestelbus uit de bocht gevlogen en aan de kant weg tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder ging er daarna vandoor. De 40-jarige man uit Zaltbommel is later aangehouden.

13 januari