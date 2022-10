BS Indrukwek­kend eerbetoon aan veteranen

Met een indrukwekkende ceremonie op de Parade is zaterdagmiddag eer betoond aan de Bredase en Poolse veteranen. Traditiegetrouw vormde de voormalige Chassé Kazerne het decor voor de jaarlijkse herdenking. Middelpunt was het monument voor de Poolse gevangenen van 1944. Het is er acht jaar geleden geplaatst, bij de viering van het 70e bevrijdingsjaar.

