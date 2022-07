Zomerfeesten in Baarle vallen in de smaak

BAARLE-NASSAU - Van ‘overhemden in alle maten’ tot een te koop aangeboden Renault 4. Ondernemend Baarle en de horeca presenteerden zaterdag en zondag een nieuw evenement: Zomerfeesten op de Grens.



Al bij het begin op zaterdagmiddag liepen de straten in het centrum vol. Ze waren omzoomd met zo’n tweehonderd marktkramen. ,,Overhemden in alle maten”, riep een marskramer. ,,Maatje 43”, bestelde een passant. Helaas, die maat ontbrak. Verderop kreeg je zelfs drie shirts voor een tientje. Het liep niet storm want ze waren bedrukt met schunnige teksten.

Knus was het in de kraam met gebreide poppen. ,,Die breide mijn tante nonneke vroeger ook”, vertelde een bezoekster. Tussen de kramen stond een antieke Renault 4TL te koop. ,,Mijn eerste auto”, zei een bejaarde toerist. Er waren opvallend veel wierrookkramen. Je rook ze al op afstand. De kaaskraam zorgde voor afwisseling.

Jamkraam

,,Even proeven”, zei een man tegen zijn vrouw bij het passeren van de jamkraam. Verderop likte hij gretig aan kurkuma. Zijn tong kleurde fel oranje.

Bij de stand van de plaatselijke boerderij Kukelekoe kon je proeven van het boerenleven. Druk was het bij de kraam met e-smokers. Ze waren er in twaalf smaken, van banaan tot perzik.

Een nepkok reikte prijzen uit aan drie meisjes die het lied ‘hoofd, schouders, knie en teen’ uitvoerden op het open podium.

Achter hen op het St. Annaplein zong Blue Spirit ‘Phone Booth’. ,,Bel me als je eenzaam bent”, riep de zanger. In de draaimolen ging de bel voor de volgende ronde. Bij een kraam waren jurken voor vijf euro te koop. ,,Mijn gordijnen hadden vroeger hetzelfde patroon”, zei een vrouw in een bloemetjesjurk.

Zwemmen

Op de Singel bracht een zanger de stemming er in. Toen hij ‘Ik ga zwemmen’ inzette, zongen de terrasklanten luidkeels mee. Ze waren het er over eens dat dit nieuwe evenement een prima opvolger is van de vroegere midzomernachtfairs.