Zonder Święconka geen Pools Pasen: ‘Het is onze traditie’

Hele gezinnen zijn naar het bijna 90 jaar oude kerkgebouw in Breda gekomen. Veel jonge gezinnen, want dit is vooral een feest voor kinderen. Zij mogen in de aanloop naar Pasen hun mandje vullen. De inhoud wordt in de kerk gezegend en mag vervolgens op eerste paasdag als ontbijt verorberd worden, als teken dat de periode van 40 dagen vasten voorbij is.