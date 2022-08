Zonnepanelen lelijk? Nee hoor, juist kleurrijk of decoratief

‘Ongeloof­lij­ke rotzooi’ in Valkenberg: ‘Niet alleen schuld van bezoekers Brand Parkies’

BREDA - De ‘ongelooflijke rotzooi’ die is achtergebleven na de laatste editie van Brand Parkies in het Valkenberg in Breda valt niet alleen de slordige bezoekers. De afvalberg wordt ook veroorzaakt door een gebrek aan afvalbakken. En als ze er dan toch staan, dan staan ze op de verkeerde plek.

11 augustus