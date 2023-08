Zonta bekroont droomkwalificatie niet: plek op voorste startrij krijgt teleurstellend vervolg voor Bredase tiener

Zwembaden kijken reikhal­zend uit naar beter weer: ‘Mensen komen pas massaal bij 25 graden of meer’

PRINSENBEEK/OOSTERHOUT - ,,Vier man in het buitenbad? Ka-tjing!” Het is rustig bij Recreatieoord De Warande in Oosterhout vrijdagmiddag. Na bijzonder regenachtige weken, breekt het zonnetje heel voorzichtig door.