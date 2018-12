Zoon strijdt verder tegen vader in grafrechtenzaak moeder

Anonieme tip: gestolen beeldje Sint Ivo is in brandgang teruggevon­den

14:59 BREDA - Opluchting bij de gemeente Breda. Het beeldje van Sint Ivo, in de Veemarktstraat in Breda, is teruggevonden. Afgelopen weekend was in de nacht van vrijdag op zaterdag het beeldje gestolen en de sokkel omgegooid. Deze ligt nog altijd op het terras van restaurant Iguana.