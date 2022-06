Zorgen over huishoudelijke hulp in zomerperiode

met video Brand in fietsen­zaak in Breda, 18 studenten op tijd weg uit bovenver­die­ping

BREDA - Er is vrijdagochtend brand uitgebroken in de meterkast van fietsenzaak Van Speijk in Breda. Dat gebeurde kort na half 9. De brand aan de Karnemelkstraat veroorzaakte hele donkere rookwolken die het centrum van de stad inwaaiden. Rond half 10 kwam het sein brand meester. De schade is groot, ook voor de studenten die boven de fietsenwinkel wonen. Zij kunnen de komende dagen nog niet terug naar hun kamer.

24 juni