Zorgen over nieuwe Chinese bussen in Brabant: ‘Straks hebben zij meer info over ons dan wijzelf’

Rennend daten in Breda als alterna­tief voor Tinder

2 februari BREDA - “Het gaat me in eerste instantie vooral om het hardlopen. Om het samen sporten. Echt naar de andere deelnemers kijken doe ik nu nog niet", legt Maarten Naaktgeboren (22) uit Berkel en Rodenrijs uit. Hij scant vluchtig de tafel in startpunt Delightful Desserts, op station Breda. ,,Hoewel degene hier links tegenover me er toch best leuk uit ziet."