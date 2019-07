Zuiderburen gaan steeds vaker naar Nederlandse supermarkten: 13,8 procent meer Belgische omzet

BREDA - In België luiden ze de noodklok, terwijl Nederlandse supermarkten juichend de rode loper uitrollen: steeds meer Belgen gaan regelmatig de grens over om in supermarkten in Nederland (en Frankrijk) hun boodschappen te doen.

In 2018 besteedden de Belgen in ons land liefst 13,8 procent meer aan supermarktartikelen dan in 2017, van 160 miljoen naar 182 miljoen euro.

Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau GfK in Dongen, waar de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws over bericht. De reden voor het shoppen over de grens is simpel: voeding en drank zijn in België 10 tot 12 procent duurder, in totaal is zo’n 70 procent van de boodschappen in ons land goedkoper.

Arbeidskrachten

Dat heeft deels te maken met fiscale maatregelen bij onze zuiderburen. En met het feit dat Nederlandse supermarkten veelvuldig gebruik maken van jongere en dus goedkopere arbeidskrachten.

Supermarktketen Jumbo wil vanwege de aanwas van Belgische bezoekers het assortiment van zo’n vijftig winkels in de grensstreek aanpassen aan hun specifieke wensen.

