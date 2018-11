Zwaar ongeluk op A16 bij Prinsenbeek: auto slaat over de kop, meerdere gewonden

Nieuwe restaurant­gids gelanceerd in Breda

22 november BREDA - In Breda is donderdag een nieuwe restaurantgids gelanceerd, die volledig is gericht op uit eten gaan in de gemeente Breda. Het is een initiatief van Smakelijk Breda en Citymarketing Breda. Het magazine, dat jaarlijks zal verschijnen, vervangt de restaurantgids die jarenlang door de VVV is uitgebracht.