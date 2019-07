Zwaarbewapende agenten bewaken twee loodsen op bedrijventerrein in Breda-West

BREDA - Aan de Van de Reijtstraat in Breda is de politie sinds vrijdagnacht met zwaar bewapende agenten bij twee loodsen aanwezig. Beide panden zijn de hele nacht bewaakt. Ook de ME is ter plaatse. Het is niet duidelijk wat de reden is van de actie. De politie geeft geen commentaar.