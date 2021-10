Zwaargewonde bij ongeluk op A16 bij Breda, weg uur dicht geweest

BREDA - Bij een ernstig ongeluk op de A16 bij knooppunt Princeville is dinsdagmorgen rond 08.20 uur een zwaargewonde gevallen. De weg van de A58 naar de A16 is een uur lang afgesloten geweest. Elders op de snelwegen rond Breda en Tilburg was het ook al druk.

Het ongeluk net voorbij de verbindingsweg tussen de A58 uit Roosendaal en de A16 van Breda naar Antwerpen gebeurde rond 08.20 uur. Het verkeer stond al vast, waardoor auto's op de snelweg in de file stonden om de afrit te nemen. Iemand is hard achterop deze file gereden, waardoor één persoon zwaargewond is geraakt.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de gespecialiseerde arts is uiteindelijk per auto vanuit Rotterdam naar Breda gekomen.

Vanwege de ernst van het ongeval sloot Rijkswaterstaat de verbindingsweg en drie van de vier rijstroken van de A16 af. Vooral verkeer vanuit Roosendaal en Etten-Leur had hier last van. De ANWB meldde rond 08.50 uur een vertraging van meer dan anderhalf uur. Ook het verkeer vanuit Dordrecht liep vast, maar dat bleek er minder last van te hebben. Tegen 09.30 uur ging de weg weer open.

Volledig scherm Een van de betrokken auto's bij het ongeluk op de A16 in Breda. © MaRicMedia / Tom van der Put

Grote vertraging rond Tilburg

Wie deze ochtend van Breda naar Tilburg wilde moest rond 08.00 uur aansluiten in een file van een uur, zo meldde de ANWB. Oorzaak was een ongeluk bij Tilburg-Centrum-West. Op het hoogtepunt stond er 16 kilometer file, maar de vertraging is hier inmiddels verdwenen. Ook op de omleidingsroute, de Rijksweg N282, stond het vast.

De andere kant op, van Tilburg naar Breda, stond tegen 08.30 uur ook een file van meer dan een uur voor Tilburg Reeshof. De linkerrijstrook was afgesloten. Een halfuur later was de vertraging echter alweer geslonken tot binnen het halfuur.

Herfstvakantie

Het is deze ochtend met name druk op de wegen in Brabant. Andere delen van het land hebben herfstvakantie, waardoor het daar beduidend rustiger is in de spits.

Volledig scherm Hulpdiensten op de A16 bij Breda. © MaRicMedia / Tom van der Put

