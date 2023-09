indebuurt.nl Hoe leuk is dit? Teckelcafé komt weer naar Breda (en je mag ook zonder hond komen)

Leef jij voor honden en word jij nog enthousiaster van teckels in het bijzonder? Of je nu wel of geen trotse hondenbezitter bent: je bent hartstikke welkom om zondag 3 september aan te sluiten bij het teckelcafé in café SamSam.