1,6 miljard winnen? ‘Vreselijk, wat een belachelijk bedrag’

,,Het gekke is: we dromen hier allemaal van, maar we hebben geen idee wat het betekent als het je ook echt overkomt. Ik begeleid mensen die veel minder winnen dan dit bedrag, en daar zie ik al hoe moeilijk het is. Als je gewend bent om gewoon 35.000 bruto per jaar te verdienen, en er staat ineens een miljoen op je rekening: dat is niet alleen maar leuk. Dat is een bedrag waar je eigenlijk dertig jaar voor had moeten werken. Die verhoudingen staan ineens op hun kop. Het duurt echt een tijd voor je dat verwerkt hebt.’’

,,Een leuk bedrag winnen is natuurlijk prachtig. Maar er is wel een grens aan wat leuk is, en 1,6 miljard dollar slaat gewoon nergens op. Daar moeten we in Nederland echt niet naartoe en dat gaat gelukkig ook niet gebeuren. De Postcode Loterij kiest er bewust voor prijzen te verdelen over straten en postcodegebieden, en niet van die megaklappers voor één persoon. In Nederland is dat sowieso not done, en ik hoop echt dat dat zo blijft. Weet je wat het is? Je kunt maar in één auto tegelijk rijden, en in één huis tegelijk wonen. Fijn als dat een mooi huis is, maar wat moet je nou met 1,6 miljard?’’